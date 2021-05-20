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Кибер-партизаны выдвинули ультиматум КГБ

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  • 20.05.2021, 13:32
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Кибер-партизаны выдвинули ультиматум КГБ

Завтра утром в Сети может появиться подробная карта секретных объектов спецслужбы.

Белорусские кибер-партизаны выдвинули ультиматум КГБ:

— Структуры сопротивления Кибер-партизаны, Буслы Ляцяць и ДНС согласно опубликованного ранее плана, ведут подготовку к решающей схватке с диктаторским режимом.

В рамках данного плана проводится сбор, обработка и анализ информации для системы КУТ (Карта Уязвимых Точек режима).

Из-за нарастающего давления режима на гражданское общество, СМИ и в целом весь народ, нами принято решение начать публикацию критической информации. Можно считать этот шаг ответом на атаку tut.by.

Даем режиму двое суток на отмену решения о закрытии портала tut.by. В случае невыполнения нашего требования, ровно в 09:00 22.05.2021 мы выставляем в открытый доступ информацию с расположением ведомственных объектов КГБ, засекреченных баз, а также квартирного фонда КГБ по всей территории РБ.

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