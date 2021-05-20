Зеленский заявил, что Офис президента Украины начал подготовку его встречи с Путиным 1 20.05.2021, 13:29

Владимир Зеленский

По его словам, переговоры в нормандском формате по урегулированию войны на Донбассе зашли в тупик.

Офис президента Украины начал переговоры с российской стороной о возможной встрече украинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 20 мая на пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на должности, рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент "Гордон".

По его словам, переговоры в нормандском формате по урегулированию войны на Донбассе зашли в тупик, несмотря на поддержку Украины со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Они поддерживают Украину. Сейчас есть согласованные кластеры по прекращению войны. Кластеры между Германией и Францией. Нет согласия с российской стороны. Поэтому, как вам известно, я предложил встречу президенту Российской Федерации в любом месте нашего Донбасса. Президент Российской Федерации, – наверное, вы видели, – предложил встречу в Москве", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что готов встречаться с Путиным либо на Донбассе, либо на нейтральной территории. А также добавил, что переговоры об организации возможной встречи уже начаты.

"Начат – скажу так, откровенно – разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией", – сказал Зеленский.

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