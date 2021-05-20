«Делали все, чтобы взрыв был не такой сильный»: летчики сбрасывали топливо перед падением самолета в Барановичах 2 20.05.2021, 13:39

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Очевидцы рассказали новые подробности о крушении.

Горожане считают, что Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко приложили все усилия для минимизации последствий катастрофы. Для чего летчики могут сбрасывать топливо и практикуется ли такое, Intex-press узнала у экспертов.

Житель улицы Розы Люксембург Александр говорит, что о жидкости, которая вытекала из падающего самолета, ему рассказала супруга.

– Когда все это произошло, я был на работе. А вечером жена рассказала, что во дворах ближайших домов долго стоял запах топлива, а некоторые соседи даже видели, как оно вытекало из падающего самолета, – рассказывает Александр.

Мужчина предполагает, что летчики, вероятно, сливали топливо, чтобы минимизировать последствия взрыва.

– Парни, видимо, понимали, что самолет рухнет, и избавлялись от горючего, делали все, чтобы взрыв был не такой сильный, – предполагает мужчина.

Один из бывших барановичских летчиков подтвердил, что самолеты могут сбрасывать горючее для смягчения посадки. Он также не исключает того, что в этой конкретной ситуации «летчики могли это делать даже понимая, что самолет не сядет».

– Возможно, они действительно сбрасывали топливо, чтобы от взрыва пострадало как можно меньше людей. Но это только предположения. Что там происходило на самом деле, покажет следствие, – сказал экс-летчиков.

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