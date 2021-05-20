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Китай сократил закупки российской нефти

  • 20.05.2021, 13:45
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Китай сократил закупки российской нефти

Закупки упали на 2,14%.

Китай за первые четыре месяца текущего года снизил закупки российской нефти на 2,14% в годовом исчислении, до 27,66 млн тонн. Об этом сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР, пишет ТАСС.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, несмотря на сокращение объема, стоимость нефтяного импорта из России выросла на 1,23%, до 11,92 млрд долларов. Как следует из опубликованной статистики, РФ уступает только Саудовской Аравии, которая за январь - апрель экспортировала в Китай 29,37 млн тонн на 12,28 млрд долларов.

Согласно статистике китайской таможни, в 2020 году КНР импортировала из России более 83,4 млн тонн нефти на 27,6 млрд долларов. Аналогичные показатели саудовских поставщиков - главного конкурента РФ - составили 84,9 млн тонн и 28 млрд долларов соответственно.

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