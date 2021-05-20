Ученые рассказали о «самораспространяющейся» вакцине от коронавируса 1 20.05.2021, 14:00

1,544

Иммунитетом к COVID-19 можно «заразиться»?

Ученые выдвинули революционное предположение. По мнению сотрудников Университета Джона Хопкинса, вакцина от COVID-19 может оказаться самораспространяющейся, пишет Science.

Несмотря на то, что есть категория людей, которые принципиально не прививаются, коллективный иммунитет все равно выработается, предположили ученые. Они считают, что, тесно общаясь с вакцинированными, непривитый человек также получает защиту от ковида.

Эксперты сравнивают действие «самораспространяющихся» препаратов с передачей патогена SARS-CoV-2 воздушно-капельным путем. Разница в том, что распространяется не «убивающий», а «исцеляющий» вирус.

Для проверки гипотезы будут проводиться специальные исследования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».