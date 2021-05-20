Ученые рассказали о «самораспространяющейся» вакцине от коронавируса

Ученые рассказали о «самораспространяющейся» вакцине от коронавируса1
- 20.05.2021, 14:00
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Иммунитетом к COVID-19 можно «заразиться»?
Ученые выдвинули революционное предположение. По мнению сотрудников Университета Джона Хопкинса, вакцина от COVID-19 может оказаться самораспространяющейся, пишет Science.
Несмотря на то, что есть категория людей, которые принципиально не прививаются, коллективный иммунитет все равно выработается, предположили ученые. Они считают, что, тесно общаясь с вакцинированными, непривитый человек также получает защиту от ковида.
Эксперты сравнивают действие «самораспространяющихся» препаратов с передачей патогена SARS-CoV-2 воздушно-капельным путем. Разница в том, что распространяется не «убивающий», а «исцеляющий» вирус.
Для проверки гипотезы будут проводиться специальные исследования.