закрыть
20 мая 2021, четверг, 14:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЦАХАЛ уничтожил центр управления и туннель террористов в Газе: видеофакт

  • 20.05.2021, 14:05
ЦАХАЛ уничтожил центр управления и туннель террористов в Газе: видеофакт

Оттуда боевики вели обстрел Тель-Авива и других районов центра Израиля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ВВС ЦАХАЛа уничтожили туннель террористов в районе Бейт-Хануна, а также две подземные стартовые площадки для запуска ракет в Джабалии, на севере сектора Газы, сообщает newsru.co.il.

Отмечается, что речь идет о ракетных установках, которые, помимо прочего, использовались террористами для обстрела Тель-Авива и других районов центра Израиля.

ЦАХАЛ уничтожил также центр управления боевиков ХАМАСа.

Опубликована видеозапись.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип