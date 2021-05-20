ЦАХАЛ уничтожил центр управления и туннель террористов в Газе: видеофакт 20.05.2021, 14:05

Оттуда боевики вели обстрел Тель-Авива и других районов центра Израиля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ВВС ЦАХАЛа уничтожили туннель террористов в районе Бейт-Хануна, а также две подземные стартовые площадки для запуска ракет в Джабалии, на севере сектора Газы, сообщает newsru.co.il.

Отмечается, что речь идет о ракетных установках, которые, помимо прочего, использовались террористами для обстрела Тель-Авива и других районов центра Израиля.

ЦАХАЛ уничтожил также центр управления боевиков ХАМАСа.

Опубликована видеозапись.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».