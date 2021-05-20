ЦАХАЛ уничтожил центр управления и туннель террористов в Газе: видеофакт
- 20.05.2021, 14:05
Оттуда боевики вели обстрел Тель-Авива и других районов центра Израиля.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что ВВС ЦАХАЛа уничтожили туннель террористов в районе Бейт-Хануна, а также две подземные стартовые площадки для запуска ракет в Джабалии, на севере сектора Газы, сообщает newsru.co.il.
Отмечается, что речь идет о ракетных установках, которые, помимо прочего, использовались террористами для обстрела Тель-Авива и других районов центра Израиля.
ЦАХАЛ уничтожил также центр управления боевиков ХАМАСа.
Опубликована видеозапись.