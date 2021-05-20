Гешефт пропагандиста 20.05.2021, 14:34

5,792

Андрей Писарев

Как стать миллионером на деньги госканала?

Заместитель гендиректора российского Первого канала Андрей Писарев, отвечающий среди прочего за пропагандистские ток-шоу, владел долей в компании, которая годами получала заказы от того же Первого канала. На полученные через эту нехитрую схему деньги, как выяснил The Insider, Писарев приобрел элитную недвижимость.

Кто такой Андрей Писарев

На Первом канале Андрей Писарев возглавляет Дирекцию социальных и публицистических программ. Помимо выпуска ток-шоу, она занимается и организацией теледебатов во время президентских и парламентских выборов. Писарев и сам имеет политический бэкграунд — он являлся руководителем политдепартамента центрального исполкома «Единой России». Также он считался идеологом партийного «Русского проекта», боровшегося со всем иностранным, который ныне упразднен.

Освещение выборов на Первом Писарев курирует уже почти 15 лет. Он находится в статусе заместителя гендиректора Константина Эрнста. Заместителем самого Писарева по руководству департаментом до своего избрания в Госдуму был Петр Толстой, потом эту должность занял ведущий Артем Шейнин.

Писарев окончил журфак МГУ и сделал карьеру благодаря тесному сотрудничеству с РПЦ. Он выступал как организатор и продюсер всех крупнейших церковных телетрансляций. Одна из его жен Елена Писарева возглавляет «Информационное агентство Русской Православной Церкви».

Писарев прокладывал себе карьерный путь не только через православие. Он выступал соучредителем (вместе с Гейдаром Джемалем) движения «Исламский комитет». В 90-е годы рассчитывал пройти в Госдуму по спискам организованного Джемалем блока «Восточный союз России», но он не был зарегистрирован Центризбиркомом. Уже сильно позже Писарев примкнет к «Единой России» и РПЦ.

Знающие Писарева бывшие коллеги характеризуют его как человека сильно идеологически мотивированного (он исповедовал имперские и шовинистические взгляды задолго до того, как это стало мейнстримом), но при этом не забывающего и о личном благополучии. Это описание подтверждается выписками из Росреестра.

Как стать миллионером на деньги госканала

Согласно имеющейся у The Insider выписке из Росреестра, в 2020 году Писарев приобрел 233-метровую квартиру в ЖК «Романов переулок, 5».

Этот расположенный недалеко от Кремля отреставрированный особняк ранее был доходным домом графа Шереметьева. Стоимость одного квадратного метра в этом доме превышает миллион рублей.

Также у The Insider есть выписка из Росреестра, согласно которой Писарев владеет четырехэтажным домом в ДСК «Мичуринец» в Переделкино. Площадь построенного в 2019 году здания 1064 м².

Сколько стоит настолько огромный особняк, сказать сложно. На ЦИАН можно найти предложения о продаже домов в этом месте сопоставимой площади и за несколько сотен миллионов рублей, и дороже миллиарда.

Передвигается Писарев, по сведениям The Insider, на служебном и совершенно не русском Maybach (Mercedes S 450 4МATIC). Первому каналу автомобиль для Писарева обойтись должен был примерно в 15 млн рублей.

Зарплата Писарева на госканале, по информации The Insider, составляет почти 700 тысяч рублей в месяц, что совсем не мало, но не достаточно, чтобы приобретать такую недвижимость.

До 2019 года Писарев был основным владельцем ООО «Студия Индиго». Indigo studio на протяжении многих лет снимала предвыборную рекламу «Единой России» и делала ролики для ЦИК. Также студия получала миллионные субсидии Минкультуры на производство неигровых фильмов. А еще Indigo снимает фильмы для Первого канала и производит программу «Политика с Петром Толстым».

Государство сейчас контролирует 51% Первого канала. Акционерами являются Росимущество (38,9%), ФГУП «ИТАР-ТАСС» (9,1%), ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» (3%). Среди частных акционеров — «Согаз» и «Национальная медиа группа» Юрия Ковальчука.

Гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов пояснил The Insider, что схема контролирования государством долей в Первом канале не напрямую, а через ФГУПы, вкупе с непубличным статусом акционерного общества позволяет обходить требования законодательства о закупках. «Это пробел, создающий коррупционные риски. Канал мог бы и самостоятельно принять нормы, ограничивающие сделки с личной заинтересованностью, но на его официальном сайте такого документа обнаружить не удалось».

Первый канал с 2014 года просит государство о субсидиях на производство контента: 6,5 млрд рублей ежегодно в 2018–2021 годах и по 5 млрд рублей в 2022–2025 годах. Его просьбы удовлетворяются. Председателем совета директоров канала недавно стал экс-министр экономического развития Максим Орешкин.

Андрей Писарев не ответил на вопросы The Insider.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».