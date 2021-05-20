Медики обнаружили новое малоизвестное свойство кофе 20.05.2021, 14:47

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Напиток является одним из лучших естественных средств для здоровья одного из органов.

Врачи уверены в пользе натурального кофе, способного, по их словам, помочь человеку защитить себя от рака печени.

В контролируемых количествах кофе является полезным средством для защиты от ряда болезней и для бодрости.

Также напиток обладает другими ценными свойствами, передает cursorinfo.co.il.

Так, натуральный кофе является одним из лучших естественных средств, улучшающих состояние печени, защищающих орган от развития опасных патологий.

Ароматный напиток при болезнях печени, предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак. Потому при проблемах с печенью обязательно выпивать хотя бы по полторы чашечки напитка в день, уверены исследователи.

При этом злоупотреблять кофе тоже не стоит. в Больших количествах напиток вреден для желудка, он вымывает из организма ценные минералы и перенапрягает нервную систему.

Напомним, ранее мы писали, что регулярное употребление кофе связано с более здоровым составом микробиома кишечника, что приводит к снижению риска появления ряда заболеваний.

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