Украина объявила в розыск соратника Медведчука, который «находится на лечении в Беларуси»7
- 20.05.2021, 14:51
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Тараса Козака и кума Путина подозревают в государственной измене.
Украинский нардеп от пророссийской партии ОПЗЖ, соратник Виктора Медведчука Тарас Козак объявлен в розыск.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Также Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание нардепа с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения.
Напомним, ранее лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его соратник Тарас Козак находится якобы на лечении в Беларуси.