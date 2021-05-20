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Украина объявила в розыск соратника Медведчука, который «находится на лечении в Беларуси»

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  • 20.05.2021, 14:51
  • 4,428
Украина объявила в розыск соратника Медведчука, который «находится на лечении в Беларуси»
Тарас Козак (слева) и Виктор Медведчук

Тараса Козака и кума Путина подозревают в государственной измене.

Украинский нардеп от пророссийской партии ОПЗЖ, соратник Виктора Медведчука Тарас Козак объявлен в розыск.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Также Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание нардепа с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения.

Напомним, ранее лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его соратник Тарас Козак находится якобы на лечении в Беларуси.

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