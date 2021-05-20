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«Таракан на нервах: в администрации итальянская забастовка»

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  • 20.05.2021, 15:06
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«Таракан на нервах: в администрации итальянская забастовка»

Токсичность режима из-за санкций нарастает с каждым днем.

Санкции, «которые не работают» и «которых вообще нет», продолжают щекотать нервишки. В Швеции случился скандал, который был главной новостью в вечерних новостях. «Сименс» поставил-таки в Беларусь оборудование. Сделку страховала шведская компания EKN, а лоббировала шведская дипломатия. Обе структуры получили очень жесткий ответ от гражданского общества, не исключены отставки. Кстати, это может стать примером для других страховых и перестраховчных компаний, которые дорожат своей репутацией. Без перестрахования белорусский лидер по принудительному отъему денег у населения «Белгосстрах» ждет незавидная участь, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В Норвегии с новой силой разгорается история вокруг Yara, которая продолжает сотрудничать с «Беларуськалием», несмотря на репрессии в отношении членов стачки.

Токсичность белорусской хунты не исчезает, а нарастает с каждым днем. Swedbank рассылает письма в литовские компании, что с 3 июня, когда вступают в силе санкции США, вводится запрет на взаимодействие со предприятиями, попавшими в черный список: «Белнефтехим», «Гродно Азто» и далее по списку. Хунта пытается обхитрить весь мир и придумывает схемы обхода санкций, однако ежедневные новости о поиске контрабанды сигарет говорят о том, что методы хунты – не самые прогрессивные.

И это виноваты в обострении санкций не беглые, как их называют на планерках в исполкомах и администрациях. Не руки и ноги Запада. Дело в вас, «крэпкие хозяйственники». Вы утратили легитимность, с вами никто не хочет иметь дел. В курилках даже подчиненные с вас смеются. Недалек тот день, когда окажется, что вы управляете максимум своей секретаршей.

Дело tut.by прогнозируемо активизировало процессы по четвертому пакету санкций ЕС. Доносящиеся из коридоров слухи о фамилиях и компаниях, которые туда попали, вселяют оптимизм.

На совещании по безопасности дед вдруг вспомнил, что главное – экономика (ого, особенно это видно по списку принимаемых законов). Сразу же пошло жесткое требование от пропаганды показывать позитив разбивается о реальность. Прибыльных предприятий минимум. А даже те, кто есть, не хотят ничего говорить. Причина простая: вслед за прессой приходят силовики и вымогают деньги.

Хунта всячески пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Внимание отвлекают на что угодно, чтобы только люди не говорили про реальные проблемы: зарплаты, курс, обрушившийся мост. Чтобы вы понимали уровень дна – вернулись к идее Радькова продвигать профтех образование. И вправду: что-то заигрались мы тут в айти-страну.

Для дальнейшего отвлечения внимания – темы оздоровления детей и выпускные. Тоже, как видим, ничего нового. Про ступор и отсутствие идей мы писали. В администрации итальянская забастовка идет похлеще, чем на «Белкалии».

Массандра вздрагивает и дергается от любого события, которое происходит не по ее плану. Готовит деда к большому разговору с медиа. Хочется хоть как-то забить повестку, чтобы хотя бы в отчетах показать, что этот труп кому-то еще интересен. Наша задача показать, что трупы не могут быть интереснее живых людей – настоящих, светлых и ярких, как мы с вами.

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