закрыть
20 мая 2021, четверг, 16:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия доедает недра: истощение стратегических месторождений ускорилось вдвое

  • 20.05.2021, 15:11
  • 1,730
Россия доедает недра: истощение стратегических месторождений ускорилось вдвое
фото: depositphotos.com

Многие ресурсы уже стали дефицитными.

Сырьевое богатство России - традиционный повод для бравады чиновников и сокрушений экономистов, сетующих на «голландскую болезнь» экономики, - проедается в ускоренном режиме.

Темпы, с которыми истощаются запасы стратегических и дефицитных природных ресурсов в стране, за последние три года выросли вдвое, пишет finanz.ru.

Если в 2018 году новыми открытиями покрывалось 63% добычи, то в 2020-м эта доля упала до 32%, подсчитали аудиторы Счетной палаты.

Воспроизводство дефицитных и стратегических ископаемых в стране находится «низком» уровне, система управления рисками отсутствует, а управление фондом недр ведется «недостаточно эффективно», говорится в отчете СП, опубликованном на сайте ведомства.

К дефицитным ресурсам относят, например, уран, марганец, литий, хром, титан; к стратегическим - нефть, природный газ, медь, никель, олово.

За 2018-20 гг бюджет выделил на поиск и разведку полезных ископаемых 87 млрд рублей. Но выполнить план не удалось по 20 видам стратегических и дефицитных ресурсов.

В их числе - арктическая нефть, золото, серебро, алмазы, уран, хромовые руды, свинец, вольфрам, перечисляет СП.

Это делает экономику зависимой от импорта, причем в некоторых отраслях эта зависимость - критическая.

Сейчас поставками из-за рубежа «в значительных объемах» покрывается более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных полезных ископаемых, подсчитали в СП: в частности, Россия на 100% зависит от импорта титана, хрома, марганца и лития. Импортом закрывает две трети потребности в бокситах и почти половина - в меди.

В течение последних 30 лет Россия «отрастет от мирового уровня развития технологий обогащения обогащения и переработки твердых полезных ископаемых», в стране сократилось или полностью остановлено производство редкоземельных металлов, а также ряда черных металлов, поскольку центры компетенций и исследований, доставшиеся в наследство от СССР, оказались утрачены, отмечает СП.

Минприроды утверждает, что запасы основных полезных ископаемых в России воспроизводятся на 100%, но этот показатель «нерепрезентативен», полагает Счетная палата.

Даже по нефти и газу - ключевым сырьевым ресурсам, экспорт которых обеспечивает экономике две трети валютных доходов, - значительную часть новых «открытий», о которых рапортуют компании и которые ставятся госбаланс, впоследствие приходится списывать.

В сумме за 2016-19 гг были признаны не существующими в реальности запасы нефти и конденсата на 2,278 миллиарда тонн, что составляет почти пять годовых объемов добычи.

За тот же период по причине неподтверждения пришлось списать 6,041 триллиона кубометров газа - более девяти годовых объемов добычи, писали эксперты СП в прошлом году.

Ситуацию усугубляют санкции Запада. «Существует риск снижения конкурентоспособности российской минерально-сырьевой базы в сравнении с ведущими сырьевыми странами мира на фоне ограничения доступа российских компаний к финансово-кредитным инструментам и современным мировым технологиям добычи и переработки минерального сырья», - предупреждает Счетная палата.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип