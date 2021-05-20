Ученые выяснили, кого больше поражает индийский штамм COVID-19 20.05.2021, 15:23

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Фото: Getty Images

Данные экспертов озвучил премьер-министр Сингапура.

Эксперты в области здравоохранения считают, что вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Индии, больше поражает детей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Сингапура, сообщает lenta.ua.

Он добавил, что о большем влиянии индийского штамма на детей ему сообщил директор департамента медицинских услуг министерства здравоохранения страны Кэннет Мак. Эксперт пояснил, что об этом свидетельствуют разные показатели заболеваемости детей в этом и прошлом году.

Как сообщает Express, британские специалисты заявили о новых доказательствах того, что индийский вариант представляет значительно большую угрозу для молодых людей, чем любой предыдущий вариант.

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