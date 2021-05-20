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Просто Фантомас разбушевался

  • 20.05.2021, 15:46
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Просто Фантомас разбушевался

Выпускайте дедушку из бункера, а то у него уже миражи.

Telegram-канал «СерпомПо» прокомментировал последнее заявление главы Кремля Путина.

«Вот все нас хотят где-то «укусить» или чего-то от нас «откусить», но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться», — заявил Путин.

— Просто Фантомас разбушевался. И «зубы выбьем», и у России самые современные силы ядерного сдерживания из всех держав.

Выпускайте дедушку из бункера, а то у него уже миражи, видения, враги из под каждого кусточка. Воинственный зуд. А сам даже заседание Российского оргкомитета «Победа» в режиме видеоконференции проводит.

Да, и мы понимаем, почему президент Украины Зеленский отказался характеризовать Путина, чтобы «словами ... не увеличивать возможность эскалации».

И в самом деле, что тут скажешь, — ответил Telegram-канал.

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