Стало известно, где находится Юлия Чернявская
- 20.05.2021, 15:52
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Ее дочь заявляла, что вдову основателя tut.by используют как заложника.
Стало известно, где находится вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская. Как сообщает ее дочь Евгения, Юлия в ДФР, с ней сейчас будут проводить следственные действия.
Напомним, ее местонахождение не было известно три дня. Родственники Юлии Чернявской сегодня отнесли заявление в СИЗО КГБ — было предположение, что она там.
Напомним, белорусские власти атаковали сайт tut.by. Функционеры медиа арестованы, сам сайт заблокирован.