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Стало известно, где находится Юлия Чернявская

  • 20.05.2021, 15:52
  • 3,308
Стало известно, где находится Юлия Чернявская
Юлия Чернявская

Ее дочь заявляла, что вдову основателя tut.by используют как заложника.

Стало известно, где находится вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская. Как сообщает ее дочь Евгения, Юлия в ДФР, с ней сейчас будут проводить следственные действия.

Напомним, ее местонахождение не было известно три дня. Родственники Юлии Чернявской сегодня отнесли заявление в СИЗО КГБ — было предположение, что она там.

Напомним, белорусские власти атаковали сайт tut.by. Функционеры медиа арестованы, сам сайт заблокирован.

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