Стало известно, где находится Юлия Чернявская 20.05.2021, 15:52

3,308

Юлия Чернявская

Ее дочь заявляла, что вдову основателя tut.by используют как заложника.

Стало известно, где находится вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская. Как сообщает ее дочь Евгения, Юлия в ДФР, с ней сейчас будут проводить следственные действия.

Напомним, ее местонахождение не было известно три дня. Родственники Юлии Чернявской сегодня отнесли заявление в СИЗО КГБ — было предположение, что она там.

Напомним, белорусские власти атаковали сайт tut.by. Функционеры медиа арестованы, сам сайт заблокирован.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».