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В продаже появилась белорусская клубника

  • 20.05.2021, 16:04
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В продаже появилась белорусская клубника
фото: kp.by

Одни из первых ягоду вырастили в Пинском районе и уже продают в Минске.

На Комаровском рынке в Минске начали продавать первую в этом сезоне белорусскую клубнику, сообщают читатели kp.by. Цена белорусской «летней ягоды» пока выше импортной клубники. Но зато ведь - своя!

На Комаровке клубнику из деревни Новый Двор, что в Пинском районе, продают сейчас по 20 рублей за кило. Ягоды красивые и крупные. На прилавках в ассортименте продавцов и «заморская» клубника - из Греции. Ее продают по 14 - 16 рублей за килограмм.

Ранее о том, что в Беларуси начали продавать первую сезонную клубнику, сообщал региональный ресурс «Информ-прогулка». Издание 17 мая писало о том, что в деревне Дворец Лунинецкого района на рынке продают в контейнерах по 500 граммов и кило по цене 10 и 20 рублей соответственно.

Сам продавец признался, что вырастил клубнику в теплице в деревне Вулька-2, а сам лично попробовал первую клубнику еще на Пасху.

Цену клубники в Беларуси на середину мая вполне можно назвать бюджетной - это ведь не иранские арбузы за 100 рублей!

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