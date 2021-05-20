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В Стамбуле найдены руины странной структуры

  • 20.05.2021, 16:14
В Стамбуле найдены руины странной структуры

По предварительным оценкам, ее возраст может составлять 2 300 лет.

Как пишет газета Hurriyet Daily News, речь идет о большом сооружении апсидальной формы, характерной для древних церквей. Площадь обнаруженных на сегодняшний день останков оценивается в 350 тысяч квадратных метров.

По данным издания, раскопки велись на территории одного из районов Стамбула - Кадыкей, где раньше располагался древнегреческий город Халкидон, или «Страна слепых», как упоминается в древних рукописях.

Назначение сооружения пока остается неизвестным. По мнению археологов, оно могло быть святилищем или даже складом. При этом структура является самым старым археологическим сооружением, обнаруженным при раскопках в этом районе.

Раскопки в районе железнодорожного вокзала Хайдарпаша начались в 2018 году, после того как при реставрации станции были обнаружены первые древние артефакты.

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