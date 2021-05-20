Boeing ВВС Польши подал сигнал о захвате 20.05.2021, 16:25

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иллюстрационное фото: aviateam.pl

Оказалось, что это учения.

В четверг, 20 мая, экипаж Boeing 737−86X, принадлежащего военно-воздушным силам Польши, подал сигнал о захвате.

Об этом сообщил мониторинговый ресурс OpenSky после того, как пилот самолета, который летел в это время недалеко от границы с Чехией в сторону Кракова, отправил кодовое обозначение «7500».

Такой сигнал посылается, если самолет захватили.

Как выяснилось, никакого нападения на самом деле не было.

«Это происходит в рамках проходящих с 17 по 21 мая тактических учений Renegade-Sarex», — заявила в комментарии ТАСС представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская.

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