Boeing ВВС Польши подал сигнал о захвате
- 20.05.2021, 16:25
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Оказалось, что это учения.
В четверг, 20 мая, экипаж Boeing 737−86X, принадлежащего военно-воздушным силам Польши, подал сигнал о захвате.
Об этом сообщил мониторинговый ресурс OpenSky после того, как пилот самолета, который летел в это время недалеко от границы с Чехией в сторону Кракова, отправил кодовое обозначение «7500».
Такой сигнал посылается, если самолет захватили.
Как выяснилось, никакого нападения на самом деле не было.
«Это происходит в рамках проходящих с 17 по 21 мая тактических учений Renegade-Sarex», — заявила в комментарии ТАСС представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская.