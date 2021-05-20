Россельхознадзор запретил поставки с двух белорусских предприятий 1 20.05.2021, 16:31

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Россельхознадзор запрещает поставки продукции в Россию с двух беларусских предприятий в связи с нарушениями требований ЕАЭС. ООО «Митстандарт» не сможет ввозит в Россию продукцию из-за выявления бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине, производственный цех «Новосёлки» предприятия «Белоруснефть-Особино» – из-за повторного выявления кокцидиостатика в мясе птицы. Запрет начнет действовать с 22 мая.

Кроме этого, вводится усиленный лабораторный контроль в отношении продукции восьми беларусских предприятий, сообщает Россельхознадзор.

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