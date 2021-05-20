Литовские таможенники нашли белорусские сигареты в колесах фуры 2 20.05.2021, 16:55

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Фото: литовская таможня

Их стоимость оценивается в €24 тысячи.

Партию белорусских сигарет пытался ввезти в Литву дальнобойщик из Беларуси, сообщает сайт литовской таможни.

13 мая он въезжал в Литву через пункт пропуска «Райгардас». Фура была пустой, но таможенники решили просканировать ее. В результате в в четырех колесах автомобиля, в том числе в двух запасках, были найдены сигареты. Всего было изъято 7600 пачек сигарет Minsk. Их стоимость с налогами оценивается в 24 тысячи евро, сообщает литовская таможня.

Начато расследование. Водителя освободили под залог.

Напомним, власти Литвы заявили, что контрабанда — государственная политика режима Лукашенко.

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