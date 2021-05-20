Старейший австралиец поделился необычными секретом долголетия 1 20.05.2021, 17:07

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Декстер Крюгер

Фото: ABC News: Phoebe Hosier

Австралиец Декстер Крюгер из штата Квинсленд 17 мая стал официально самым старым человеком в истории страны.

Австралиец Декстер Крюгер из штата Квинсленд 17 мая стал официально самым старым человеком в истории страны — на тот момент он прожил 111 лет и 124 дня, побив предыдущий рекорд. Он считает, что долголетием обязан образу жизни и специфической диете.

Об этом Крюгер рассказал в интервью ABC, пишет hromadske.ua.

Мужчина родился 13 января 1910 года — до Первой мировой войны, холодильников и телефонов. За свою карьеру был ветеринаром, а также поэтом и писателем. Продолжает писать Крюгер и сейчас — на очереди автобиография о том, как он прожил на Земле сотню лет.

«Не думаю, что [сегодняшний мир] является лучшим местом. Люди не счастливы. У них много долгов... Слишком много денег у нас, чтобы тратить их на какую-то ерунду. До всех этих технологий жизнь была спокойнее», — считает мужчина.

Крюгер сейчас придерживается строгого утреннего распорядка: делает зарядку, нежится на солнце и работает над книгой. Почти всю свою жизнь он жил на ферме, откуда согласился переехать в дом престарелых только после 90 лет.

74-летний сын Крюгера, Грег, говорит, что долголетие отца во многом объясняется его питанием — достаточно простым и сбалансированным: «Его организм никогда не истощало переваривание фаст-фуда — у него никогда не было лишнего веса и он всегда был активным».

Если же спросить самого Декстера о секрете долголетия, он называет блюдо, которым питался еженедельно. «Куриные мозги. Знаете, у кур есть голова, и там есть мозги. Вкусная вещь. Хотя только на раз хватает», — говорит мужчина.

Руководитель доме престарелых, где живет Крюгер, Мелани Калверт, считает, что долголетием мужчина обязан сочетанию генетики, регулярных физических упражнений, правильного питания, а еще собственным характером.

генетика действительно во многом влияет на продолжительность жизни

«Он мужественно выдерживает проблемы — у него есть этот позитив, который побуждает его двигаться дальше. Он ставит себе целью написать книгу или еще чего-то добиться. И это, наверное, и дает ему силы продолжать жить», — считает Калверт.

ABC отмечает, что в Австралии (как и во всем мире) постепенно растет количество долгожителей. Сейчас в стране насчитывается более 6 тысяч человек старше 100 лет. До 2032-го, по прогнозам правительства, это число должно увеличиться более чем в два раза, а к 2084 году — вырасти до 100 тысяч.

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