Сутки после крушения: что происходит на месте падения самолета в Барановичах 2 20.05.2021, 17:13

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Фото: Татьяна МАЛЕЖ / intex-press.by

Идут поиски носовой части самолета.

Intex-press 20 мая побывала на месте трагедии и в квартире, которая пострадала больше всего.

Днем 19 мая и практически до самой ночи рядом с местом падения самолета Як-130 яблоку было негде упасть. Но утром 20 мая жителей ближайших домов во дворе на улице Розы Люксембург практически не было. На месте крушения лишь работали военные, которые собирали остатки самолета и занимались поиском его носовой части: предположительно, нос самолета вошел в землю.

На фасадах зданий от последствий вчерашней трагедии не осталось и следа: работники коммунальных служб до поздней ночи их отмывали и ремонтировали все, что могли, говорят жильцы дома.

Квартира Валентины Кузьмич — на втором этаже дома, рядом с которым упал самолет, повреждена больше всего, поэтому полностью привести ее в порядок пока не успели: вместо стекла в окне – листы картона, рама сломана, в помещении чувствуется сильный запах керосина.

– Поздно ночью приехала клининговая служба. Убрали все, что могли. Сказали, что приедут еще раз, потому что на полу в кухне остались следы крови и осколки стекла, – говорит женщина.

По словам местных жителей, на месте трагедии всю ночь дежурила милиция, а оцепление сняли лишь к обеду 20 мая. После этого военные ходили по домам, осматривая дворы, а местные жители, которые находили у себя на участках остатки самолета, выкладывали их на дорогу, чтобы люди в форме могли забрать различные детали.

Напомним, вчера в Барановичах произошла трагедия: в жилой части города потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы. При крушении российского самолета Як-130 погибли оба летчика: майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.

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