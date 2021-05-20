У Зеленского спросили, считает ли он Путина убийцей

У Зеленского спросили, считает ли он Путина убийцей2
- 20.05.2021, 17:15
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Этот момент не попал в официальную трансляцию пресс-конференции.
После пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания президента Украины Владимира Зеленского на должности, у него спросили, считает ли он президента РФ Владимира Путина убийцей. Этот момент не попал в официальную трансляцию пресс-конференции, но сохранился в записи трансляции канала "Прямий", чья журналистка подошла с вопросом.
"Можете ли вы назвать Путина убийцей, да или нет?" – спросила журналистка.
"Давайте я вам отвечу. Из-за вашего вопроса завтра на Донбассе могут убить 100 человек. Что бы вы делали? До свидания", – отреагировал Зеленский.