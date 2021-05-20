Гомельчане забронировали поездки в Турцию год назад, но пляжа так и не увидели 20.05.2021, 17:28

фото: «Сильные новости»

Денег также.

Туристическая фирма не вернула своим клиентам крупную сумму денег, ее офис закрыт, телефоны не отвечают. Обращения в правоохранительные органы и суд пока не дали результатов, пишут «Сильные новости».

В 2020 году четырнадцать жителей Гомеля обратились в турфирму с заманчивым названием «Караван путешествий». Заключенные договора гарантировали, что 26 мая счастливые обладатели туров вылетают из Борисполя и уже вскоре будут наслаждаться солнцем и пляжами Средиземноморья с проживанием в отеле «все включено». Но дальше все пошло немного по-другому.

— Мы все внесли предоплату в 30 процентов, а некоторые сразу оплатили стоимость тура, но вылет не состоялся — нам сообщили, что он переносится из-за пандемии. Однако в фирме нас успокоили — полетим в октябре. Правда, о переносе директор турагенства сделала только пометку в договоре карандашом, официального дополнения к документу не составлялось. Что делать, мы согласились, ведь с Covid-19 не поспоришь. В сентябре всем предложили доплатить полную стоимость, мы внесли деньги. Но вылет опять сорвался, нам сказали, что и на этот раз нас не выпустят из-за коронавируса, — рассказывает гомельчанка Яна.

При этом в сентябре-октябре 2020 года туристы из Беларуси могли свободно выехать в Турцию, как из аэропортов Гомеля и Минска, так и из украинского Борисполя.

Теперь директор туристической фирмы сказала, что переносит туры на май 2021 года. Гомельчане согласились и с этим. Когда стало приближаться время уже третей попытки вылета, кто-то решил уточнить информацию. Как известно, гомельские фирмы являются посредниками у более крупных туроператоров. Однако зайдя на сайт партнерской украинской компании, гомельчане обнаружили — их туры давно аннулированы.

Возмущенные туристы бросились в фирму. Но директор «Каравана путешествий» возвращать деньги не спешила.

— Она просто сказала, что ничего нам не должна, — говорит Яна. — И более того, что это мы ей еще якобы должны деньги! Поскольку за отказ от тура предусмотрены штрафные санкции. Общая сумма, которую мы ни за что отдали фирме, составила около 17 957 тысяч рублей. Правда, ввиду милицейского разбирательства, директор фирмы все же вернула 2 944 рубля. Деньги отдавались мелкими частями, как можно предположить, это позволяет избежать обвинения в уклонении от обязательств.

Остальным пострадавшим осталось уповать только на правоохранительные органы. Стало известно еще о минимум двух женщинах, у которых «Караван путешествий» взял деньги, но вместо путешествий им тоже пришлось обращаться в милицию.

— Я хочу забыть это, как дурной сон. Вылет в Турцию у нас был запланирован на 3 июня 2020 года. Мы заплатили 50 процентов, остальное нужно было внести в течение месяца, — вспоминает свою историю Елена. — Но из-за карантина вылет не состоялся. Тогда тур перенесли на следующий год по нашей просьбе, ведь график отпусков на работе изменить было уже нельзя. Когда мы отправились в фирму уже в этом году, то ее на месте не оказалось. Осталась только вывеска. Не отвечал и не один телефон, включая указанный в договоре. В милиции сказали, что состава преступления для уголовного дела здесь нет. Показали еще целый список пострадавших клиентов «Каравана путешествий», и посоветовали обратиться в суд. Но я в суд не пойду — у меня нет на это ни времени, ни моральных сил. Я знаю, что такое суды.

В возбуждении уголовного дела по факту мошенничества было отказано. В официальном ответе из Железнодорожного РОВД говорится, что в договоре об оказании услуг был пункт, согласно которому клиенты должны были внести полную оплату за 30-40 дней до начала тура, а они этот пункт не выполнили. В случае отказа от туров предусмотрены штрафные санкции. В документе говорится, что ранее заявлений в милицию на директора фирмы не поступало. Вошли в милиции и в положение предпринимателей: в ответе сказано, что «в 2020 году в мире была объявлена пандемия Сovid-19, что очень сильно повлияло на туристический бизнес».

Наша собеседница пояснила, что в мае прошлого года, когда первый вылет оказался под угрозой из-за карантина, часть из клиентов, внесших предоплату, приостановили полную выплату. Сделано это было с полного согласия директора турагентства. Другая же часть людей еще тогда внесла полную сумму. В сентябре, ко второму несостоявшемуся вылету, все туры были оплачены полностью. Все это подтверждается платежными чеками с датами, имеющимися на руках у потерпевших.

Всего в милицию было подано как минимум около двенадцати заявлений, первое из них — еще в январе этого года. Всем пострадавшим правоохранители предложили подавать судебные иски.

На сегодня по этому делу уже состоялось одно заседание в суде Железнодорожного района. В ходе него выяснилось, что директор фирмы эту должность уже не занимает, поэтому не может являться ответчиком по делу.

— Нам сказали, что отвечать теперь должен учредитель фирмы. Как выяснилось, это глубоко пожилой человек, он вообще не представляет, о чем идет речь. При этом на момент подачи нашего заявления С. все еще являлась директором этой фирмы. Даже в ходе этого судебного заседания было выявлено много грубейших нарушений. Например, что в наших договорах был указан уже не действующий расчетный счет, а у фирмы на самом деле было два других номера счета. Директор фирмы вынуждена была признать это в суде, — рассказывает Яна.

К сожалению, связаться с экс-директором фирмы «Караван путешествий» нам также не удалось. По номеру, указанному в группе фирмы в социальной сети, нам ответил некий пожилой мужчина из Ляхович Брестской области. Не получилось дозвонится до бывшей директора и по другим номерам. Сбрасывает входящие звонки и предполагаемый учредитель турфирмы.

Юрист Гомельской городской организации защиты прав потребителей Андрей Бабич, который представляет интересы пострадавших в суде, сообщил «Сильным Новостям» следующее:

— В настоящее время в районном суде рассматривается дело о расторжении договора об оказании услуг между группой граждан и предприятием «Караван путешествий». Речь идет о возвращении средств за неоплаченные услуги. Заявлений о выплате неустойки, морального ущерба не имеется. Действительно, бывший директор после увольнения уже не может быть ответчиком. Согласно законодательству, представлять интересы юридического лица может только ее действующий сотрудник или адвокат, с которым заключен соответствующий договор. Что касается расчетных номеров, то Республика Беларусь с 2018 года перешла на систему SWIFT, в договорах с данными клиентами были указаны старые счета, в 2020 году уже недействительные. Кроме этого, договора были оформлены нестандартным образом: на представителя одной семьи заключался договор сразу на 5-6 семей. Но на суть судебного разбирательства это не повлияет, все пострадавшие будут признаны истцами. Мы предполагаем, что на основе закона все претензии граждан о расторжении договора и возвращении денежных средств будут удовлетворены.

ЧТУП «Караван путешествий», расположенное на улице Артиллерийской, 9, указано в едином государственном регистре Республики Беларусь как действующее предприятие. В ее группе в ВК сказано: «Весь спектр туристических услуг в Гомеле. Ваш лучший отдых — здесь».

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