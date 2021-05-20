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Украинцы назвали самого лучшего президента в истории страны

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  • 20.05.2021, 17:41
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Украинцы назвали самого лучшего президента в истории страны

Стали известны результаты опроса.

23% украинцев считают второго президента Украины Леонида Кучму лучшим главой государства за время независимости страны. Об этом свидетельствуют опубликованные 20 мая результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

18% опрошенных считают, что лучшим президентом является нынешний глава государства Владимир Зеленский, пишет "Гордон".

Следом идут пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (14%), беглый экс-глава государства Виктор Янукович (13%), первый президент Леонид Кравчук (12%) и третий глава государства Виктор Ющенко (7%).

В то же время 9% респондентов ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 5% – затруднились с ответом.

Опрос проводился 16–18 мая среди граждан в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

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