В США нашли косвенные доказательства создания коронавируса в китайской лаборатории

В США нашли косвенные доказательства создания коронавируса в китайской лаборатории3
- 20.05.2021, 17:55
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Информация об утечки инфекций еще в 2017 году.
Вспышка коронавируса могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии в Китай. Об этом говорится в сообщении республиканцев из комитета палаты представителей США по разведке, заявление опубликовано на сайте комитета, пишет издание New York Post.
В тексте сообщается о косвенных доказательствах лабораторного происхождения COVID-19. Отмечается, что Китай не сотрудничал и даже препятствовал международным усилиям по установлению настоящего источника вируса. Кроме того, еще в 2017 году появилась информация о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий, и американских дипломатов в Китае предупреждали о том, что лаборатория в Ухане занимается опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности. Также у ряда исследователей лаборатории осенью 2019 года появились симптомы, характерные для коронавируса. Не исключена и причастность китайских военных к лаборатории, отмечено в докладе республиканцев, выдержки New York Post.
Эти косвенные доказательства вызывают серьезную озабоченность и подтверждают версию о том, что вспышка COVID-19 могла возникнуть из-за утечки из Уханьского института вирусологии, подчеркнуто в тексте заявления.