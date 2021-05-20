В пятницу в Беларуси ожидается до +20 градусов 20.05.2021, 18:06

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Будет переменная облачность.

До 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 21 мая, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Ночью по северо-востоку ожидаются дожди, днем местами по западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер будет западный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет плюс 3-9 градусов. Днем воздух прогреется до 14-20 градусов.

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