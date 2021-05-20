Николая Статкевича этапировали в гомельскую колонию 1 20.05.2021, 18:17

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В Гомель могли перевести и Сергея Тихановского.

Николая Статкевича этапировали в гомельскую колонию. Об этом в Facebook сообщила его жена Марина Адамович.

Ранее стало известно, что из следственной тюрьмы №8 Жодино в СИЗО №3 Гомеля этапировали Игоря Лосика. Адамович считает, что в Гомель уже могли перевести и Сергея Тихановского. "Ну, может, хоть так познакомятся еще до "суда", который будет рассматривать их "совместное преступление", — пишет она.

О том, что Статкевича будут судить вместе с Тихановским и Лосиком, стало известно в апреле. Каждого из них обвиняют по части первой статьи 293-й УК ("об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами или вооруженным сопротивлением представителям власти"). Все трое признаны политзаключенными.

Материалы уголовного материалы дела занимают 110 томов. Его будет рассматривать Гомельский областной суд.

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