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Стали известны даты проведения последнего звонка и выпускного в школах

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  • 20.05.2021, 18:38
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Стали известны даты проведения последнего звонка и выпускного в школах
фото: tut.by

Министерством образования определены даты торжественных мероприятий.

Последний звонок рекомендуют провести 29 мая, а выпускные вечера — 10 июня. Об этом рассказала замначальника главного управления общего среднего образования Минобра Ирина Каржова корреспонденту БелТА.

Празднование окончания учебного года и школы пройдут в традиционном формате — обычно это линейка на открытой площадке. Но при этом нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, предъявляемые к проведению массовых мероприятий.

«Министерство образования рекомендует в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации отказаться от проведения выпускных вечеров в стенах крупных развлекательных комплексов и обратить внимание на более камерные варианты проведения школьного торжества. Например, в учреждениях образования. Такие формы и варианты выпускных вечеров успешно себя зарекомендовали в минувшем году. Это может быть школьный капустник, который готовится самими детьми, а не человеком со стороны, также вечер можно провести в форме презентации „кинолента школьных дней“, можно заложить аллею или капсулу памяти для будущих выпускников, что еще раз подчеркнет связь поколений, учащихся и педагогов и станет запоминающимся эпизодом», — рассказал сотрудник ведомства.

Время, продолжительность и место проведения мероприятий определяется руководителем учреждения образования с участием родительского комитета и по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами власти. Если в школе мероприятие провести невозможно, в исключительных случаях Минобразования рекомендует задействовать учреждения дополнительного образования детей и молодежи, а также учреждения культуры.

К слову в 2020—2021 году в стране работает 3009 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 1 057 918 учащихся. Образовательный процесс обеспечивают 117 315 педагогических работников. В 9-х классах обучаются 90 300 учащихся, в 11-х классах — 51 800.

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