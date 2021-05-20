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Жириновский трижды привился от коронавируса и захотел еще

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  • 20.05.2021, 18:48
  • 3,476
Жириновский трижды привился от коронавируса и захотел еще

При этом он не уточнил, какие выбрал препараты для иммунизации.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что трижды привился от коронавируса.

Политик отметил, что хочет сделать четвертую прививку. «Я трижды вакцинированный. Четвертую вакцину приму. Третья — укол у меня, но если не будет хватать антител, тогда капли в нос. Вот четыре раза я сделаю за год», — сказал он, заверив, что никого не заразит. При этом он не уточнил, какие выбрал препараты для иммунизации.

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