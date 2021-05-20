закрыть
20 мая 2021, четверг, 20:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Египет возобновил визовый сбор для туристов

  • 20.05.2021, 19:06
  • 1,630
Египет возобновил визовый сбор для туристов

Он составляет $25.

В Египте возобновили визовый сбор для туристов, он составляет 25 долларов США за человека.

Об этом сообщает Egypt Independent.

Работники туристических компаний призвали компетентные органы продлить период льгот до начала следующего зимнего туристического сезона, чтобы способствовать развитию туризма, который сильно пострадал в результате коронавируса.

В октябре 2020 года в Египте был отменен визовый сбор за посещение Синайского полуострова, на котором расположены популярные курорты: Шарм эль-Шейх, Дахаб, Наама-Бей, Таба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип