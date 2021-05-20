Египет возобновил визовый сбор для туристов 20.05.2021, 19:06

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Он составляет $25.

В Египте возобновили визовый сбор для туристов, он составляет 25 долларов США за человека.

Об этом сообщает Egypt Independent.

Работники туристических компаний призвали компетентные органы продлить период льгот до начала следующего зимнего туристического сезона, чтобы способствовать развитию туризма, который сильно пострадал в результате коронавируса.

В октябре 2020 года в Египте был отменен визовый сбор за посещение Синайского полуострова, на котором расположены популярные курорты: Шарм эль-Шейх, Дахаб, Наама-Бей, Таба.

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