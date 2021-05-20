В Беларуси возвращают пошлину на ввоз электромобилей 1 20.05.2021, 19:41

1,590

Подорожают на 15%.

В марте 2020 года Таракан своим указом отменил НДС на ввоз электромобилей. Известно было, что официальный Минск также настаивал на отмене 15%-ной растаможки при ввозе электромобилей в страны ЕАЭС (куда входит Беларусь) – но тогда противилась Россия. Впрочем, позже отменили и ее – и цена ввезенных в Беларусь электромобилей снизилась еще на 15%.

Теперь растаможку хотят вернуть назад. Об этом свидетельствует проект, подготовленный Евразийской экономической комиссией. Документ предполагает введение ставки пошлины в 15 % для электромобилей с 2022 года, - сообщает российское издание «Коммерсантъ». Если это произойдет – стоимость ввозимых в Беларусь электромобилей вырастет на 15%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».