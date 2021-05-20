закрыть
20 мая 2021, четверг, 20:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси возвращают пошлину на ввоз электромобилей

1
  • 20.05.2021, 19:41
  • 1,590
В Беларуси возвращают пошлину на ввоз электромобилей

Подорожают на 15%.

В марте 2020 года Таракан своим указом отменил НДС на ввоз электромобилей. Известно было, что официальный Минск также настаивал на отмене 15%-ной растаможки при ввозе электромобилей в страны ЕАЭС (куда входит Беларусь) – но тогда противилась Россия. Впрочем, позже отменили и ее – и цена ввезенных в Беларусь электромобилей снизилась еще на 15%.

Теперь растаможку хотят вернуть назад. Об этом свидетельствует проект, подготовленный Евразийской экономической комиссией. Документ предполагает введение ставки пошлины в 15 % для электромобилей с 2022 года, - сообщает российское издание «Коммерсантъ». Если это произойдет – стоимость ввозимых в Беларусь электромобилей вырастет на 15%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип