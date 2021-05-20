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Коронавирус: В Швеции зафиксирован самый высокий уровень заражений в Европе

  • 20.05.2021, 19:48
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Коронавирус: В Швеции зафиксирован самый высокий уровень заражений в Европе
фото: Mikael Sjoberg/Bloomberg

Швеция последней в ЕС вводила карантинные меры в связи с распространением COVID-19.

Самый высокий уровень заражений коронавирусом в Европе зафиксирован в Швеции. За последние 14 дней в стране было зарегистрировано 577 новых случаев на 100 000 жителей - это наивысший показатель среди стран Европейской экономической зоны, согласно последним данным официальных органов здравоохранения ЕС, передает DW.

По информации Европейского центра по профилактике заболеваний и борьбе с ними (ECDC), базирующегося в Стокгольме, на втором месте - Литва, где этот показатель составил 563 случаев, а на третьем - Кипр - 522 случая. При этом в соседней со Швецией Финляндии зарегистрировано всего 53 новых случая на 100 000 жителей. Однако, несмотря на высокий уровень заболеваемости, число смертей, связанных с коронавирусом, в Швеции низкое: около 12 на миллион человек.

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