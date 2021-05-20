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Google откроет свой первый физический магазин летом

  • 20.05.2021, 20:19
Google откроет свой первый физический магазин летом

Об этом компания объявила в своем блоге.

Компания Google откроет этим летом свой первый физический магазин Google Store в Нью-Йорке. Об этом компания объявила в своем блоге.

Новый магазин будет расположен в районе Челси на Манхеттене, как часть кампуса Google (там же находится и штаб-квартира компании в Нью-Йорке). В Google Store будут выставляться и продаваться различные товары Google: телефоны Pixel, устройства умного дома Nest, трекеры Fitbit, книги Pixelbook и многое другое. Также магазин будет работать и на выдачу товаров, заказанных в интернет-магазине Google.

Google и раньше экспериментировал с небольшими магазинами и киосками для продажи своей продукции, но сегодняшнее объявление о магазине знаменует собой гораздо более серьезное стремление к созданию торговых точек, считает The Verge.

Формат Google Store компания явно позаимствовала у Apple: там также будут демонстрировать товары и услуги и то, как они работают в одой экосистеме, эксперты в магазине будут помогать решить проблемы с настройкой и ремонтом, будут проводится своего рода семинары для эффективного использования продукцией и услугами Google – все как у "яблочного" конкурента.

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