За квартал в Польше задержали нелегальных сигарет из Беларуси на $ 7,5 млн 20.05.2021, 20:21

иллюстрационное Фото

Соседи Беларуси продолжают борьбу с контрабандой Таракана.

Польская пограничная служба сообщила о задержанной на границе с Беларусью контрабанде сигарет из нашей страны за первый квартал (в январе-марте) 2021 года. В ответе на запрос Еврорадио озвучена её общая стоимость — 28,5 млн злотых (это около 7,5 млн долларов). Отмечается, что белорусские сигареты находят в тайниках в грузовиках, вагонах, а также в личных автомобилях.

В феврале на погранпереходе "Кузница" поляки нашли в грузовике контрабандных сигарет на 7,5 млн долларов, в марте — на почти 2,5 млн долларов.

В мае же задержали "гигантскую контрабанду" — на $9,7 млн. Результаты работы польских пограничников во втором квартале (в апреле-июне) станут известны в середине лета.

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