закрыть
20 мая 2021, четверг, 23:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава Минздрава сообщил о разгаре третьей волны коронавируса в Беларуси

16
  • 20.05.2021, 20:37
  • 20,488
Глава Минздрава сообщил о разгаре третьей волны коронавируса в Беларуси

Тяжелых пациентов много.

В Беларуси третья волна коронавируса сейчас в самом разгаре, но ситуация с COVID-19 уже не будет такой напряженной, как прошлой осенью, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 20 мая на еженедельной видеоконференции по ситуации с COVID-19 с руководителями лечебных учреждений, передает naviny.online.

«Тяжелых пациентов много — это служит маркером сложной ситуации. Если в цифрах, то, например, количество госпитализированных в 2,5 раза меньше, чем на пике осенней волны, а вот число тяжелых пациентов меньше лишь в 1,5 раза», — цитирует чиновника пресс-служба Минздрава.

Пиневич отметил, что сегодня примерно 1,5 тыс. коек в стране свободны. «Так что в нынешний эпидемический подъем принято решение не закрывать полностью все больницы и все отделения, а часть из них оставить для оказания обычной плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи», — сказал он.

По словам чиновника, в Минске в полном объеме оказывается специализированная офтальмологическая помощь в 3-й и 10-й больницах. Для таких пациентов там отведено более 215 мест. В 3-й больнице могут пройти гинекологическое лечение пациентки с отрицательным тестом на COVID-19.

По такому же принципу работает 6-я больница: специалисты продолжают лечить пациентов с COVID-19, при этом в учреждении выделены здания, где проходят лечение хронические пациенты с остеомиелитом, с проблемами по взрослой травматологии, открыты отделения гнойной хирургии. Продолжают оказывать плановую помощь в детском травматологическом отделении.

В чистых зонах 1-й больницы продолжают работать кардиологи, нефрологи, гинекологи.

Во 2-й больнице открыты чистые зоны в неврологии, гастроэнтерологии, проктологии и урологии, продолжается работа в отделении малоинвазивной хирургии.

В 4-й больнице работают отделения для оказания плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи пациентам: ЛОР, сосудистой хирургии, нефрологии и урологии.

Пациентов с отрицательными ПЦР-тестами принимают в отделениях кардиологии и нейрохирургии 5-й больницы.

Все республиканские научно-практические центры, которые расположены в Минске, работают по своим основным направлениям деятельности, оказывая плановую, специализированную и экстренную помощь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип