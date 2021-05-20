Путин вновь использовал выдуманную цитату Олбрайт о богатствах Сибири 9 20.05.2021, 20:48

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фото: AP

Выдуманная цитата из интернета стала популярной у российских политиков.

Президент России Владимир Путин использовал выдуманную цитату из слов бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт в своём выступлении. Не называя её имени, он заявил, что "кто-то осмеливается публично говорить", что "несправедливо, что богатства Сибири принадлежат только одной стране". Эти слова в Рунете с начала двухтысячных годов приписываются американскому политику, но она их никогда не произносила, передает svoboda.org.

На цитирование Путиным слов про Сибирь обратил внимание в своём блоге журналист Дмитрий Козелев. Президент сказал их на заседании оргкомитета "Победа". В начале двухтысячных годов они распространились в Рунете, после чего их процитировал в разговоре на прямой линии с президентом сотрудник НИИ ядерной физики Александр Сиберт.

В 2014 году Путин уже использовал цитату на пресс-конференции, заявив, что её слышали многократно "от почти официальных лиц". Газета The New York Times отмечала в том году, что нет никаких свидетельств того, что Олбрайт действительно это говорила. В 2015 году бывший госсекретарь публично заявляла, что никогда такого не говорила.

Тогда она заявила, что "знает, что в России есть люди, которым кажется, что они умеют читать её мысли". Но сказала, что "никогда такого не думала и не говорила". Вероятно, она имела в виду интервью генерал-майора ФСО (спецслужба занимается и охраной президента) Бориса Ратникова "Российской газете", в котором он заявил, что российские спецслужбы подключились к подсознанию Олбрайт.

"За пару недель до начала бомбардировок Югославии авиацией США мы провели сеанс подключения к подсознанию госсекретаря Олбрайт, – заявил генерал. – Во-первых, в мыслях мадам Олбрайт мы обнаружили патологическую ненависть к славянам. Ещё ее возмущало то, что Россия обладает самыми большими в мире запасами полезных ископаемых. По её мнению, в будущем российскими запасами должна распоряжаться не одна страна, а все человечество под присмотром, конечно же, США".

Цитата из интернета стала популярной у российских политиков. В 2012 году на неё ссылался в своей статье вице-премьер Дмитрий Рогозин. В 2015 году – секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. Первое публичное упоминание о ней из российских политиков сделал Алексей Пушков в июле 2005 года в своей телепрограмме, выясняла "Новая газета". Сейчас он член верхней палаты российского парламента, а с 2011 по 2016 год возглавлял комитет Госдумы по международным делам.

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