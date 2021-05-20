Юлия Чернявская находится под домашним арестом 2 20.05.2021, 21:02

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Юлия Чернявская

Фото: фейсбук

Ее адвокат — под подпиской о неразглашении.

Вдова Юрия Зиссера Юлия Чернявская находится под домашним арестом. Сообщается, что у нее «все в порядке, она благодарит за поддержку и передает привет». Адвокат Юлии — под подпиской о неразглашении, сообщает tut.by.

Юлию Чернявскую не видели с 18 мая. Сегодня днем она нашлась в Департаменте финансовых расследований КГК, где с ней проводили следственные действия.

Напомним, ее местонахождение не было известно три дня. Родственники Юлии Чернявской сегодня подали заявление в СИЗО КГБ — было предположение, что она там.

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