Цена нефти Brent упала ниже $65 20.05.2021, 21:04

Впервые с 26 апреля.

Цены на нефть в мире продолжили падение. Так, в четверг вечером они опустились на более чем 2% за сутки. Теперь стоимость нефти марки Brent упала ниже 65 долларов за баррель. В последний раз такой показатель был 26 апреля 2021 года, передает mk.ru.

Позднее, по состоянию на 20.51 по Минску, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась до 65,21 доллара за баррель.

Между тем июльские фьючерсы на WTI дешевели на 2,21% - до 61,95 доллара, а июньские фьючерсы на ту же марку - на 1,61%, до 62,34 доллара за баррель.

В среду сообщалось, что стоимость нефти усилила снижение после выхода данных об увеличении ее запасов в США. Так, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах за прошедшую неделю выросли на 0,3%, или на 1,3 миллиона баррелей - до 486 миллиона баррелей.

Кроме того, нефтяной рынок реагирует на прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке. СМИ сообщали, что из-за этого инвесторы оценивают перспективы снятия санкций с Ирана, что уже может привести к дополнительному притоку нефти на рынок.

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