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Tesla приготовилась к выпуску самого быстрого в мире автомобиля

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  • 20.05.2021, 21:25
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Tesla приготовилась к выпуску самого быстрого в мире автомобиля
иллюстрационное Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Автомобиль будут производить на заводе в Калифорнии.

Tesla 3 июня готовится начать выпуск машин Model S Plaid, сообщил в Twitter глава компании Илон Маск. По его словам, это будет самый быстрый в мире серийный автомобиль.

Автомобиль будут производить на заводе в Калифорнии. Время разгона составит до 60 миль в час (около 97 километров в час) менее чем за две секунды, отметил Маск.

Ранее стало известно, что известный финансист, основатель хедж-фонда Scion Capital Майкл Бьюрри сделал крупную ставку против Tesla. Предсказавший обвал экономики США инвестор приобрел «медвежьи» опционы на акции компании в сумме более полумиллиарда долларов.

Между тем Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index. Его оценивается в 160,6 миллиарда долларов США. Предприниматель потерял более трех миллиардов долларов из-за последнего падения акций Tesla. На вторую строчку поднялся совладелец Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, состояние которого составляет 161,2 миллиарда долларов.

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