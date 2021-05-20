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В Минске планируют поставить памятник митрополиту Филарету

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  • 20.05.2021, 21:47
  • 1,436
В Минске планируют поставить памятник митрополиту Филарету
фото: Sputnik / Сергей Пятаков

Воздвигнуть памятник предполагается возле кафедрального Свято-Духова собора.

В Минске предлагают поставить памятник митрополиту Филарету. Воздвигнуть памятник предполагается возле кафедрального Свято-Духова собора, передает БелТА.

Филарет (Кирилл Вахромеев) родился в Москве в 1935 году, стал митрополитом Минским и Белорусским в 1978 году, в 1989-м — Патриаршим Экзархом всея Беларуси. При нем возобновила деятельность Минская духовная семинария, были основаны Минская духовная академия, духовное училище, школа катехизаторов, был организовал перевод книг Библии на современный белорусский язык.

В 2006 году митрополит Филарет получил звание "Герой Беларуси".

12 января 2021 года он умер после заболевания коронавирусной инфекцией.

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