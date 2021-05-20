Белый дом – о «Северном потоке-2»: Мы противостоим этому плану 20.05.2021, 22:01

Строительство трубопровода вызывает у администрации США «озабоченность в геополитическом масштабе».

В середине дня в четверг, 20 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки провела брифинг для прессы, на котором ее, в числе прочего, спросили о действиях администрации США в отношении российско-европейского проекта «Северный поток-2», передает «Голос Америки».

Псаки отвергла постановку вопроса, согласно которой администрация Байдена, как выразился один из репортеров, «позволила России» построить газопровод в Балтийском море.

По словам Псаки, президент Байден пришел в Белый дом и приступил к работе в должности главы государства, когда«Северный поток-2» на 95 процентов уже был построен, и противодействовать осуществлению проекта на такой поздней стадии весьма непросто, хотя Белый дом продолжает это делать.

«Мы по-прежнему интерпретируем этот проект как плохую идею, плохой план, – заявила Джен Псаки, – и за последние несколько дней мы предприняли шаги, чтобы наша позиция была всем понятна: это геополитический проект России, угрожающий энергобезопасности Европы, включая Украину, а также партнеров и союзников США на восточном краю НАТО. То есть, по поводу этого трубопровода у нас имеется озабоченность в геополитическом масштабе, и за последние несколько дней мы предприняли шаги к тому, чтобы это всем было ясно».

На ремарку одного из корреспондентов о том, что, при всей своей озабоченности, администрация Байдена не попыталась остановить строительство «Северного потока-2», Псаки, со своей стороны, задала встречный вопрос: а каким, собственно, путем можно остановить строительство, которое уже завершено на 95 процентов?

То, что Белый дом мог сделать, указала пресс-секретарь, он уже сделал, а именно – ввел санкции против четырех морских судов, имеющих отношение к проекту, а также против еще девяти судов, занятых на прокладке газопровода и принадлежащих правительству РФ.

«На сегодня, это – наиболее высокое число [российских юридических и частных лиц, подвергнутых санкциям], так что мы уже предприняли необходимые серьезные шаги, и мы четко дали понять, как публично, так и по частным каналам, что мы противостоим этому плану», – заключила Джен Псаки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».