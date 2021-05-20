Вслед за ЧМ в Беларуси не хотят играть и хоккейную Лигу чемпионов 20.05.2021, 22:05

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Бучу подняли в Швеции, где обвиняют госструктуры в помощи сделке при участии шурина Баскова.

19 мая в Цюрихе прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Беларусь в этом турнире должен представлять чемпион страны, минская «Юность», и в соперники по группе ей определили шведский «Лександ», швейцарский «Фрибург-Готтерон» и чешский «Тршинец». Турнир стартует 26 августа, а расписание встреч будет опубликовано в ближайшие дни.

Однако для «Юности» все может пойти не по плану – минский клуб хотят обязать провести как минимум один из домашних поединков группы за пределами Беларуси. Инициатором такого развития событий выступил «Лександ». Решение по этому вопросу руководство Лиги чемпионов может принять уже 21 мая.

Что беспокоит шведский клуб?

Сразу после окончания жеребьевки группового этапа ЛЧ на сайте «Лександа» появилось сообщение, в котором говорится, что еще до процедуры распределения команд клубы-участницы ЛЧ из Швеции обсуждали между собой вопрос, допустимо ли для них проведение матчей в Минске. В обсуждении акцент был сделан на напряженной политической ситуации, сложившейся в Беларуси после президентских выборов 2020 года. свои опасения клубы направили руководству Лиги чемпионов, которое соберется на заседание 21 мая.

Что говорит о ситуации «Юность» и ФХБ?

«Трибуна» попыталась узнать реакцию минского клуба на заявление «Лександа» и возможного проведения домашнего матча со шведами на зарубежной площадке, однако получилось у нас немногое. Председатель «Юности» Алексей Баранов общаться с корреспондентом сайта отказался, его заместители Андрей Расолько и Алексей Торбин также оказались немногословны – первый заявил, что занят своими непосредственными обязанностями на посту директора ДЮСШ, а Торбин предложил «спрашивать у шведов или у оргкомитета Лиги чемпионов, а «Юность» в политику не лезет».

«Трибуна» также дозвонилась до главного тренера минской команды Евгения Есаулова, который призвал не торопиться.

– В пятницу оргкомитет Лиги будет все обсуждать, решать, а после этого и поговорим. Пока никакого решения же нет. Но ситуация, конечно, нестандартная, – сказал Есаулов.

«Трибуна» также попыталась выяснить, что думает по данной ситуации Федерация хоккея Беларуси. Но там отметили, что пока – до официального решения Лиги – от комментариев воздержатся.

Шведы и раньше давили на беларусов в спорте…

Случай с «Лександом» уникальным назвать нельзя. И до этого происходили случаи, когда шведы не хотели приезжать на соревнования в Беларусь из-за ситуации, длящейся со времен выборов.

Самый свежий пример – перенос этапа биатлонного Кубка мира-2021/22 из Раубичей, объявленный 16 мая Международным союзом биатлонистов (IBU) «в свете текущей ситуации в Беларуси». Главой IBU является как раз швед – 66-летний Олле Далин занимает пост с 2018 года. Параллельно с этим Далин является членом исполкома Шведского олимпийского комитета и почетным президентом Шведской федерации биатлона. Генеральным секретарем IBU является соотечественник Олле Никласс Карлссон.

Спустя сутки после появления новости об отмене этапа Кубка мира в Раубичах о влиянии на это решение в том числе шведской стороны заговорил заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта Леонид Карась.

– Преподносится как политика, но на мой взгляд, здесь отчасти и экономика примешивается. На сегодняшний день в руководстве IBU те же шведы, чехи (чех Иржи Хамза – первый вице-президент IBU – прим. Tribuna.com). Для них лишний конкурент в виде Раубичей абсолютно ни к чему, – заявил управленец.

Свою долю влияния Швеция оказала и в вопросе отмены чемпионата мира по хоккею-2021 в Беларуси. Учитывая беспрецедентную жестокость белорусских властей после президентских выборов, 17 ноября 2020 года депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро начала сбор подписей под письмом, адресованным главе ИИХФ Рене Фазелю, за перенос ЧМ-2021 из Беларуси. Ей удалось мотивировать подписаться четыре десятка коллег.

– Спорт не должен быть политикой, но это не повод закрывать глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси. Мы не можем проводить чемпионат мира, когда протестующих арестовывают и пытают на улице. Совершенно неприемлемо поддерживать режим, использующий оружие против собственного народа, – такое сообщение появилось на сайте политика 17 ноября. Карлсбро также напомнила о подозрениях в присутствии главы ФХБ Дмитрия Баскова на площади Перемен в вечер, когда несовместимые с жизнью травмы там были нанесены Роману Бондаренко.

Свое негативное отношение к возможному ЧМ в Беларуси в конце 2020-го выразил легенда шведского хоккея Петер Форсберг, а также защитник «Тре крунур» Джонатан Пудас, отметивший, что единственное правильное решение для него – это перенос турнира в другую страну. Такое же мнение в итоге выразила и Шведская федерация хоккея.

…но помогли режиму Лукашенко в энергетической сделке – журналисты обвиняют госструктуры и посла в Беларуси

Впрочем, несмотря на заявления и действия отдельных шведских чиновников и функционеров, в скандинавской стране находятся и те, кто продолжает сотрудничество с представителями режима Лукашенко. На днях грянул скандал – шведский канал TV4 в программе Kalla Fakta показал сюжет с продолжением расследования о кредитных гарантиях Агентства по экспортным кредитам (EKN, структура управляется правительством Швеции) на многомилионную сделку на поставку оборудования между компанией Siemens Turbomachinery AB и белорусскими предприятиями «Минскэнерго» и «Брестэнерго». Журналисты обвинили в помощи сделке МИД Швеции и лично посла страны в Беларуси Кристину Юханнессон, которую назвали активным лоббистом одобрения страховки.

В середине мая Siemens поставила первую газотурбинную установку и генератор и для Новополоцкой ТЭЦ. Перед этим Народное антикризисное управление Павла Латушко пыталась убедить немецкий концерн отказаться от поставок оборудования в Беларусь, шведское экспортно-кредитное агентство даже замораживало сделку с Беларусью на какое-то время. Но Минэнерго Беларуси угрожало Siemens штрафными санкциями в случае срыва сроков контрактов. В итоге поставка оборудования была осуществлена.

Интересно, что посол Юханессон присутствовала на мероприятии, где был заключен первоначальный контракт на поставку. А одним из представителей структур Siemens там же стал не кто иной, как Сергей Шишко – шурин главы ФХБ Баскова. Отец Сергея (и тесть Баскова) Владимир Шишко с 2000 по 2013 год возглавлял «Брестэнерго», которое ныне как раз упоминается в сделке. Должности мужчина лишился со скандалом после проверки Комитета госконтроля и разноса Лукашенко «за упущения в работе». Также с 2004-го по 2008-й Шишко-старший являлся председателем футбольного брестского «Динамо».

Кристина Юханессон – третья слева, Сергей Шишко – четвертый справа

Интересно, что при этом Юханессон ранее не раз выступала вразрез с режимом Лукашенко. Так, 28 августа после митингов в Минске лишь после приезда посла из Октябрьского РУВД был выпущен шведский журналист Пол Хансен, задержанный на акции. Впоследствии его депортировали и запретили въезд в Беларусь на пять лет. Днем ранее Юханнессон высказывала озабоченность тем, что творится в стране и, в частности, задержанием своего соотечественника, призывая немедленно его освободить. А прямо сейчас на странице 51-летней Юханнессон в Facebook выражена поддержка порталу tut.by, против руководителей и сотрудников которого возбуждены уголовные дела, а сам портал заблокирован.

В октябре 2020 года Кристина снялась в ролике, на котором руководители и представители действующих в Минске дипломатических миссий ЕС и стран Евросоюза, Японии, Швейцарии, Великобритании и США призывали остановить насилие. Ролик был размещен 2 октября, в Международный день без насилия. В том же месяце у себя на странице чиновник поздравила руководителя правозащитного центра «Вясна» Алеся Беляцкого с получением шведской премии The Right Livelihood Award, вручаемую за работу над решениями самых актуальных проблем современности. Летом и в начале осени Юханнессон постила у себя на странице фото с бело-красно-белыми флагами, а также видео с марша 16 августа, отмечая, что «глубоко впечатлена мирной демонстрацией». Более того, судя по записи Кристины, в том марше она и сама принимала участие.

EKN уже подвергалась критике за то, что дало гарантии сделки, несмотря на нарушение прав человека на беларусских предприятиях. Но обвинения в еще большем участии госструктур в сделке добавляют новый виток в скандал.

– Разоблачение программы Kalla Fakta о роли Министерства иностранных дел и посольства Швеции в соглашении, согласно которому Агентство по экспортным кредитам дало кредитные гарантии, показывает, что достигнуто новое дно. Стало понятно, что речь не шла о неведении руководства EKN, которое из-за некомпетентности случайно удовлетворило заявку, что было бы само по себе плохо. Сделка была результатом активной работы Министерства иностранных дел, которое было полностью осведомлено о ситуации с правами человека в Беларуси, о роли государственных кампаний в репрессиях лукашенковской диктатуры против собственных граждан и о полном пренебрежении трудовым законодательством, – заявил у себя на странице в Facebook глава шведской Организации поддержки демократии в Восточной Европе Мартин Угла.

Фото: Facebook, belarushockey.com, karinkarlsbro.eu, siemens.com

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