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В ЕС достигли соглашения по COVID-сертификатам

  • 20.05.2021, 22:15
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В ЕС достигли соглашения по COVID-сертификатам

Цифровой коронавирусный сертификат вступит в силу с 1 июля.

Европарламент и Совет ЕС смогли достичь соглашения по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов вакцинации. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в четверг, 20 мая.

"Достигнута сделка по предложению Еврокомиссии о европейском цифровом сертификате COVID-19. Я приветствую сегодняшнее предварительное соглашение, достигнутое Европарламентом и Советом ЕС", – написал он в Twitter.

Договоренность между евроинститутами была достигнута после четырех раундов переговоров. При этом соглашение между Европарламентом и Советом ЕС прокладывает путь для внедрения сертификатов только к концу июня.

Так, в Европарламенте рассчитывают, что цифровой коронавирусный сертификат вступит в в силу с 1 июля. Об этом сказал на пресс-конференции глава комитета по гражданским свободам Хуан Фернандо Лопез Агиляр.

"У нас есть временной график, это соглашение должно еще пройти голосование в комитете по гражданским свободам и утверждение на пленарной сессии Европарламента. Мы ожидаем, что оно может вступит в силу к 1 июля", – сказал он.

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