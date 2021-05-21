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Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

  • 21.05.2021, 7:36
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
фото: reuters

Боевые действия остановлены с 2 часов ночи по местному времени.

Правительство Израиля на заседании по вопросам безопасности единогласно одобрило предложение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом поздно вечером в четверг, 20 мая, сообщил пресс-секретарь израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Вскоре после этого готовность прекратить боевые действия выразила и группировки ХАМАС и "Исламский джихад". Прекращение огня вступило в силу с 2 часов ночи местного времени, 21 мая, сообщает dw.com.

Соглашение стало возможным при посредничестве Египта. "Вооруженное противостояние" палестинцев будет продолжаться до тех пор, пока это делает израильская сторона, добавил представитель ХАМАС. В Израиле, в свою очередь, предупредили, что в том случае, если Газа продолжит ракетные обстрелы израильской территории, режим прекращения огня перестанет действовать.

Обострение израильско-палестинского конфликта

В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. Исламистское движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. В ответ авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращаются с 10 мая. В секторе Газа, по данным местных властей, погибли по меньшей мере 230 человек. Жертвами ракетных обстрелов ХАМАС в Израиле стали 12 человек.

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