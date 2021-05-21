Стали известны финалисты «Евровидения» 21.05.2021, 8:53

фото: eurovision.com

В Роттердаме завершился второй полуфинал музыкального конкурса.

За право попасть в финал «Евровидения» боролись 17 стран, из которых дальнейшую борьбу продолжили лишь 10 конкурсантов. В финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии, сообщает tut.by.

Все участники выступали вживую.

Зрители наблюдали за выступлениями без масок: перед показом они предоставили отрицательный результат ПЦР-теста.

Финал состоится 22 мая (суббота). Он начнется в 22 часа по белорусскому времени. Прямую трансляцию вы можете посмотреть на официальном (YouTube-канале https://www.youtube.com/c/EurovisionSongContest) «Евровидения». Напомним, Белтелерадиокомпания отказались показывать конкурс из-за отсутствия там белорусов.

Кто выступит 22 мая? Во-первых, победители первого полуфинала (Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина). Во-вторых, победители второго полуфинала, которых мы назвали выше. В-третьих, Италия, Германия, Франция, Великобритания и Испания, которые стояли у истоков «Евровидения» и традиционно начинают свои выступления с финала. А также Нидерланды, где проходит конкурс.

Фаворитами у букмекеров считаются Италия, Франция и Мальта, но к финалу ситуация может измениться.

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