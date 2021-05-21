закрыть
21 мая 2021, пятница, 8:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стали известны финалисты «Евровидения»

  • 21.05.2021, 8:53
Стали известны финалисты «Евровидения»
фото: eurovision.com

В Роттердаме завершился второй полуфинал музыкального конкурса.

За право попасть в финал «Евровидения» боролись 17 стран, из которых дальнейшую борьбу продолжили лишь 10 конкурсантов. В финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии, сообщает tut.by.

Все участники выступали вживую.

Зрители наблюдали за выступлениями без масок: перед показом они предоставили отрицательный результат ПЦР-теста.

Финал состоится 22 мая (суббота). Он начнется в 22 часа по белорусскому времени. Прямую трансляцию вы можете посмотреть на официальном (YouTube-канале https://www.youtube.com/c/EurovisionSongContest) «Евровидения». Напомним, Белтелерадиокомпания отказались показывать конкурс из-за отсутствия там белорусов.

Кто выступит 22 мая? Во-первых, победители первого полуфинала (Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина). Во-вторых, победители второго полуфинала, которых мы назвали выше. В-третьих, Италия, Германия, Франция, Великобритания и Испания, которые стояли у истоков «Евровидения» и традиционно начинают свои выступления с финала. А также Нидерланды, где проходит конкурс.

Фаворитами у букмекеров считаются Италия, Франция и Мальта, но к финалу ситуация может измениться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич
Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип