Ученые раскрыли тайну перевернутых вверх ногами людей в курганах Великобритании 21.05.2021, 7:58

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Что означал странный ритуал бронзового века?

Ученые из Кембриджского университета раскрыли загадку найденных в Великобритании сотен перевернутых гробниц бронзового века. По их мнению, необычное захоронение связано с верой в мистическое существование подземного мира.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Речь идет про небольшие курганы. В каждом находилась погребальная урна (кенотаф) конической формы. Останки людей в них были помещены вертикально, вверх ногами.

Археологи обратили внимание, что все захоронения сделаны на небольшой глубине. Сверху погребальные урны были присыпаны тонким слоем земли. Создается впечатление, что умерший ногами как бы касается поверхности, но только с другой стороны.

Ученые долго бились над загадкой почему людей хоронили вверх ногами. В новом исследовании ученые ссылаются на теорию, которая предполагает, что умами людей бронзового века руководила идея, что быть мертвым - это не только физическое состояние и что существует некое загробное царство.

Ученые выдвинули гипотезу, что устроители погребальных курганов выражали две основных мистических метафоры. Первая: что мертвые находятся в подземном мире, то есть под курганом. Вторая: что они ходят по земле точно так же, как ходят по ней и живые люди.

Мертвых хоронили вверх ногами, чтобы они, по сути, не "упали" после погребения на землю с той стороны и чтобы их ноги сразу коснулись поверхности в подземном мире. Таким образом, перевернутые гробницы представляет собой археологическое доказательство существования верований о том, что земная поверхность является границей между миром живых и мертвых.

"Поскольку мертвых редко хоронили на глубине более метра от поверхности земли, мы предполагаем, что люди бронзового века могли представлять себе подземный мир как находящийся прямо под поверхностью, очень близко к живым. Эта идея имеет параллели и в другом регионе. Так, по преданиям, перевернутый подземный мир саамов, Джабмеайно, также лежал прямо под землей", - пишут ученые.

Необычные курганы возводились на территории Великобритании в период от 2400 до 1500 года до нашей эры. В самых ранних находили останки людей, которых хоронили в положении "сидя". Около 2100 года до нашей эры появились кремационные захоронения, а в период с 1800 по 1500 года до нашей эры это вообще была практически единственная форма захоронения в Британии. Около 1500 года до нашей эры данная погребальная традиция внезапно исчезла, а курганы раннего бронзового века начали использоваться для повторных захоронений. Продолжалось это примерно на протяжении 700 лет, после чего погребальные обряды у местных народов вновь внезапно и резко изменились.

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