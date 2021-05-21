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Темпы эмиграции белорусов в Польшу возросли вдвое

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  • 21.05.2021, 8:02
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Темпы эмиграции белорусов в Польшу возросли вдвое

Большинство из них — высококвалифицированные специалисты.

За первые четыре месяца 2021 года вид на жительство в Польше получило около 5000 белорусов. Большинство их — высококвалифицированные специалисты, в том числе айтишники, которые выбрали Польшу для релокации.

2021 год ознаменовался для Польши ростом миграции в страну. Если в прошлом году вид на жительство получило чуть менее 160 тысяч человек, то в этом году, судя по темпам первых четырех месяцев, эта цифра увеличится до 210 тысяч. Среди иммигрантов в Польшу больше всего украинцев, но возросла и миграция из Беларуси, пишет Wyborcza.pl.

В 2019 году Польша выдала белорусам около 9 тысяч видов на жительство, в тяжелом для нас всех 2020 году цифра снизилась до чуть более 8 тысяч. В этом же году, если темпы миграции белорусов в Польшу не изменятся, на них будет приходиться почти 15 тысяч видов на жительство, то есть рост почти в два раза.

Анджей Кубисяк, польский эксперт по миграции, объясняет это тяжелым положением в белорусской экономике. В Польше работники тех же специальностей зарабатывают в 2—2,5 раза больше, чем в Беларуси, и в Польше упрощены процедуры оформления для мигрантов из Украины и Беларуси.

В прошлом году польское правительство оперативно приняло программу, которая облегчает переезд гражданам Беларуси.

Большая часть белорусов, которые перебираются в Польшу, работают в ІТ-сфере. Таких людей сотни, если не тысячи, и для них есть работа, так как польские ІТ-компании уже не первый год жалуются на нехватку сотрудников. Теперь страна может решить эту проблему.

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