Сенаторы США внесли закон о санкциях против «Северного потока-2» 1 21.05.2021, 8:12

1,634

Он обяжет американскую администрацию ввести меры против любой организации», участвующей в строительстве трубопровода.

Четырнадцать американских сенаторов-республиканцев представили в четверг законопроект, который приведет к введению санкций в отношении оператора проекта «Северный поток - 2» - компании Nord Stream 2 AG - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении одного из авторов инициативы Кевина Крамера (от штата Северная Дакота), сообщает finanz.ru.

Законопроект в случае принятия также обяжет американскую администрацию ввести меры против «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве трубопровода. Крамер считает, что решение президента США Джо Байдена не вводить санкции против оператора газопровода «грозит ослаблению позиции Америки на мировой арене».

Сенатор призвал остальных законодателей поддержать свою инициативу, «пока администрация не заставила Соединенные Штаты на собственном опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность».

Представители американской администрации проведут 24 мая специальный брифинг для комитета по иностранным делам Сената Конгресса США по ситуации с санкциями в отношении трубопровода «Северный поток - 2», сообщило ранее агентство Рейтер.

Вечером в среду госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении оператора «Северного потока - 2» - компании Nord Stream 2 AG - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам шефа американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США. При этом санкции все же будут введены в отношении четырех судов и пяти организаций, а также одного физического лица, вовлеченных в строительство газопровода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».