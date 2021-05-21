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Разыскиваемый за госизмену депутат вылетел из Украины на самолете олигарха из окружения Лукашенко

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  • 21.05.2021, 8:17
  • 14,958
Разыскиваемый за госизмену депутат вылетел из Украины на самолете олигарха из окружения Лукашенко
Николай Воробей

Привычный для себя самолет Тарас Козак использовать не мог.

Народный депутат Тарас Козак покинул Украину 24 февраля на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Николай Воробей.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы».

Там уточнили, что против олигарха из-за его близости к режиму Александра Лукашенко ЕС ввел санкции.

Сначала самолет полетел в Минск, затем – в Москву и по сей день соратник нардепа Виктора Медведчука не возвращался в Украину.

Привычный для себя самолет Козак использовать не мог и нашел ему замену - Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA.

Самолет регулярно базируется в Минске и им пользуется не только семьи Козака и Медведчука, но и белорусский олигарх Николай Воробей и главные менеджеры его компаний.

Напомним, что 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест нардепа Медведчука.

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