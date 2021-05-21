Найдены новые доказательства утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане 3 21.05.2021, 8:42

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Опубликован доклад Комитета по разведке Палаты представителей США.

В США заявили о "серьезных косвенных доказательств" того, что вспышка коронавируса возникла в результате утечки из Уханьского института вирусологии в Китае.

Об этом говорится в докладе членов Комитета по разведке Палаты представителей США, сообщает Fox News. Они призвали правительство оказать "большее давление на Китай", чтобы обеспечить "полное и достоверное расследование" происхождения глобальной пандемии.

"Экспертам в области здравоохранения и правительству США крайне важно понять, как возник вирус COVID-19, чтобы предотвратить или быстро смягчить последствия будущих пандемий", – говорится в докладе.

Республиканцы отметили, что международные усилия по обнаружению настоящего источника вируса были фактически заблокированы Китаем.

"Тем не менее, серьезные косвенные доказательства вызывают серьезные опасения, что вспышка COVID-19 могла быть утечкой из Уханьского института вирусологии", – отметили в документе.

Как доказательство в работе приводится "история утечек в исследовательских лабораториях, приводящих к инфекциям" и предупреждения американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что лаборатория в Ухане проводит "опасные исследования" коронавирусов "без соблюдения необходимых протоколов безопасности, что может привести к случайной вспышке вируса и пандемии".

Отмечается, что еще осенью 2019 года появились сообщения, что несколько исследователей из лаборатории Ухани заболели симптомами, похожими на COVID-19, а также о "причастности китайских военных к работе лаборатории".

"Напротив, появилось мало косвенных доказательств в поддержку утверждения КНР о том, что COVID-19 был естественным явлением, перейдя с других видов на человека", – заявили в Комитете по разведке.

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